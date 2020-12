Les petites villes révisent leurs investissements à la baisse

La remise en cause de l’autonomie fiscale ne passe pas : ce thème a nourri les commentaires d’Antoine Homé, premier vice-président de l’Association des petites villes de France, le 8 décembre après la présentation de la 6ème édition de l’étude annuelle que leur consacre la Banque postale. A partir de données datées de la fin 2019, l’enquête menée auprès de plus de 4000 communes de 2500 à 25 000 habitants donne une vision décalée de leurs finances : forte croissance de l’investissement et stabilité des dépenses de fonctionnement.