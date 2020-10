Les permis de construire n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant-confinement

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Logement Supprimer Conjoncture immobilier Supprimer Permis de construire Supprimer France Supprimer Valider Valider

Les mises en chantier de logements repartent à la hausse. En revanche, les permis de construire sont toujours en recul, tant dans le résidentiel que dans les locaux d'activités.

Alors que les mises en chantier sont estimées à un niveau inhabituellement élevé au 3è trimestre 2020, supérieur de 11 % à celui des trois mois précédents le confinement, les permis de construire, eux, sont toujours en berne.

Entre juillet et septembre 2020, 99 900 ont été octroyés en France, soit un recul de 11,5% par rapport à la même période, un an plus tôt.

Sur le même sujet La FPI milite pour une relance durable de la construction neuve

10 % de logements autorisés à la construction de moins sur un an

Selon le Service des données et études statistiques (Sdes) du Ministère de la Transition écologique, les autorisations n’ont pas encore rejoint leur niveau de la période précédant le confinement ». Au troisième trimestre, elles sont en baisse de 22 % par rapport à la période allant de décembre 2019 à février 2020 et de 17 % par rapport à la moyenne des 12 mois précédant le confinement.

Pour les logements collectifs et les résidences, ces diminutions sont encore plus marquées, atteignant respectivement 30 % et 23 %.

En un an, d'octobre 2019 à septembre 2020, 393 300 logements ont été autorisés à la construction, soit 43 900 de moins (-10 %) qu'au cours des douze mois précédents, note encore le Sdes.

Net recul des autorisations et des mises en chantier sur le front des locaux d'activités

Côté locaux d'activités, les enregistrements d'autorisations à la construction de locaux non résidentiels s’élèvent à 10,1 M de m² entre juillet et septembre et sont en baisse (- 2,6 %) par rapport aux trois mêmes mois de l'année précédente.

En un an, d'octobre 2019 à septembre 2020, 35,5 millions de m² de locaux non résidentiels ont été autorisés à la construction, soit une nette baisse (- 14,4 %) par rapport aux douze mois précédents.

Les mises en chantier de bâtiments non résidentiels accusent également le coup. Sur les trois derniers mois, 6 millions de m² ont démarré, soit une baisse de 12,9 % par rapport à la même période de l'année précédente. Sur un an, entre octobre 2019 et septembre 2020, les enregistrements de mises en chantier (24,7 millions de m²) ont fortement reculé (- 11,4 % par rapport aux douze mois précédents).