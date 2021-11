Les outils pour un éclairage public économe et sans nuisances

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Réglementation Supprimer France Supprimer Eclairage urbain Supprimer Eclairage extérieur Supprimer Droit de l'environnement Supprimer Valider Valider

Une réponse ministérielle fait le point sur les actions mises en place pour réduire l'impact de l'éclairage public sur son environnement et sur les finances locales. Notamment, les pouvoirs des collectivités en la matière ont été renforcés.

Un sénateur attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de trouver des dispositifs pour inciter à la transition écologique en matière d'éclairage public. Il s'agit de lutter contre les effets négatifs de la pollution nocturne sur la biodiversité et de réduire la consommation d'énergie. L'éclairage public représente en moyenne, selon lui, 45 % des consommations d'électricité d'une commune et 40 % des factures pour les collectivités qui en assument la compétence.

Il estime que si l'éclairage public fait l'objet de travaux, "c'est souvent dans une dialectique de mise aux normes et de rénovation en cas d'incident. Il s'agit rarement de suivre des avancées technologiques et environnementales". "Pourtant, les gains énergétiques et financiers pourraient être plus rapidement observables que dans le cas de la rénovation des bâtiments [...] qui a fait l'objet de mesures législatives et peut être soutenue financièrement par l'État, dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement local notamment".

Aussi, il souhaite connaître les intentions du gouvernement à ce sujet et savoir s'il envisage des dispositifs législatifs et financiers afin d'inciter à la transition écologique en matière d'éclairage public.

Les outils réglementaires

Le ministère de la Transition écologique répond en listant les outils réglementaires mis en place dans cette optique.

Concernant les économies d'énergie, la mise sur le marché des luminaires est régie par le règlement (UE) 2019/2020 de la Commission du 1er octobre 2019, qui a permis en particulier l'interdiction de luminaires énergivores.

L'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses a, lui, confirmé les obligations en termes de temporalité d'allumage et d'extinction introduites par l'arrêté du 25 janvier 2013, qu'il a abrogé, en ajoutant des obligations sur le plan des performances techniques.

Par ailleurs, les pouvoirs des collectivités pour lutter contre les nuisances lumineuses impactant la biodiversité, le sommeil des résidents et la qualité de l'environnement nocturne ont été étendus dans le cadre de la loi Climat et résilience. Les élus locaux ont désormais un pouvoir de contrôle et de sanction, et peuvent instaurer "une astreinte au plus égale à 200 € par jour et applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée" (article 19 de la loi).

En outre, ce même article permet à l'ensemble des collectivités concernées par un Plan climat air énergie territorial (PCAET) d'intégrer cette problématique même lorsqu'elles ne disposent pas de la compétence de police en la matière. Objectif : les inciter à se saisir de la question relative à la maîtrise de la consommation énergétique de l'éclairage public et de ses nuisances lumineuses, en ne se limitant pas aux seules publicités et enseignes lumineuses.

Enfin, le quatrième plan national santé environnement publié en avril 2021 prévoit une action visant à améliorer la connaissance des parcs de lumière artificielle pour la santé et l'environnement. "Un travail est en effet en cours sous le pilotage de l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae) pour élaborer un standard de base de données accessibles à tous les gestionnaires de parcs de luminaires", indique le ministère.

QE n° 23537, réponse à Bruno Rojouan (Allier - LR) , JO Senat du 9 septembre 2021