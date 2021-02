Les opérations retenues par le plan France Relance dans les Alpes-Maritimes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Investissement Supprimer Valider Valider

Un montant de 3,6 M€ est mis à profit des projets déployés dans l’Est du département des Alpes-Maritimes.

Dans le cadre du plan France Relance, quinze opérations dans les communes de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF), notamment dans l’Est du département des Alpes-Maritimes, bénéficient d’une enveloppe de 3,6 M€. Jean-Claude Guibal, président de la CARF et maire de Menton (Alpes-Maritimes), se réjouit de cette subvention. La réhabilitation des ouvrages de protection à l’Est de la baie du Soleil à Menton et la création d’un espace de coworking et de télétravail au sein de la CARF s’inscrivent dans la liste des programmes bénéficiaires de ce soutien.

La déconnexion de la source de l’ancien chemin Romain à La Turbie (Alpes-Maritimes), le réaménagement de la rue Pietra Scrita à Menton (Alpes-Maritimes) et la création de boutiques à déchets au centre historique de Menton sont aussi concernés par ce plan de relance. A ceux-ci s’y ajoutent les projets d’aménagement d’un réseau d’eaux pluviales secteur plage à Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes), le remplacement du réseau d’eaux usées du Vallon Boschis à Sainte-Agnès (Alpes-Maritimes)…