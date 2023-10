Les opérations de restauration immobilières : une solution d'avenir

À condition d'en maîtriser la technique et que le législateur, fort de l'expérience du passé, renouvelle et adapte, marginalement, le cadre fiscal, les opérations de restauration immobilières (ORI) peuvent être une solution pour l'avenir du secteur immobilier. Ces opérations souvent complexes rendent possible la transition énergétique du parc immobilier existant et la décarbonation du secteur de la construction.