Les Nouvelles Menuiseries Grégoire cherche un repreneur

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce bois Supprimer Négoce matériaux Supprimer Stores et fermetures Supprimer Menuiseries Supprimer France Supprimer Dordogne Supprimer Valider Valider

Le fabricant de menuiseries industrielles en PVC, bois et aluminium a été placé en redressement judiciaire le 1er mars 2022.

Les Nouvelles Menuiseries Grégoire sont de nouveau dans la tourmente. Quatre ans après sa reprise par le fond d'investissement Prudentia en 2018, le fabricant de menuiseries extérieures en PVC, bois et aluminium, implanté à Saint-Martial-d'Artenset en Dordogne, a déposé le bilan. Et le tribunal de commerce de Périgueux l’a placé en redressement judiciaire le 1er mars dernier. Deux administrateurs vont dresser un état des lieux et tenter de trouver un repreneur d'ici le mois de mai.

Un CA de 31,8 M€

Sur l’exercice 2021, l’industriel qui compte aujourd’hui 247 salariés (dont 170 pour la production) et cinq agences (Vitrolles, Toulouse, Bordeaux, Lyon et Sainte-Geneviève des Bois) a réalisé un chiffre d’affaires de 31,829 M€. Pour rappel, acteur majeur depuis plus de 40 ans sur le marché de la maison individuelle et de l’habitat collectif, le fabricant de portes et fenêtres a compté jusqu’à 600 salariés dans les années 2000 sur son site de production de plus de 30 hectares, et une demi-douzaine d’agences régionales pour un chiffre d'affaires d'environ 100 M€.