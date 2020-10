Les négoces sont ouverts et le font savoir

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce bois Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Négoce déco Supprimer Négoce électrique Supprimer Négoce matériaux Supprimer Négoce quincaillerie outillage Supprimer Dans les agences Supprimer Artisans Supprimer France Supprimer Point.P Supprimer Leroy Merlin Supprimer Adeo Supprimer bricolage Supprimer Sonepar Supprimer Tollens Supprimer BigMat Supprimer Reconfinement Supprimer Valider Valider

Comme lors du premier confinement, au mois de mars, les négoces et les grandes surfaces de bricolage restent ouverts.

C’est confirmé. Le commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé est autorisé à continuer son activité et donc à approvisionner les professionnels et les particuliers. Et depuis les déclarations du premier Ministre, Jean Castex, les enseignes le font savoir.

Elles ont multiplié, ces derniers heures, les posts sur les réseaux sociaux à l’instar de Point.P sur LinkedIn : « Suite aux nouvelles annonces gouvernementales, nos agences restent ouvertes dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Nos équipes sont mobilisées pour vous permettre de réaliser vos chantiers ! ».

Ainsi Sonepar France,

VM,

Chausson Matériaux

Foussier,

Bricoman,

BigMat Gourmand,

Tollens,

Leroy Merlin….