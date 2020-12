Les négoces s'investissent dans la rénovation énergétique

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Rénovation énergétique Supprimer France Supprimer Valider Valider

Une étude conduite par Infopro Digital Etudes pour Hellio et Négoce Magazine fait apparaître la forte implication du négoce dans la rénovation énergétique.

Selon une étude réalisée par Infopro Digital Etudes pour Négoce et Hellio, les décideurs en négoce sont concernés par la rénovation énergétiques et jouent un rôle d'accompagnement, de formation et de conseil pour les artisans. Les aides financières sont un enjeu important, tant auprès des professionnels du bâtiment que des particuliers. Les distributeurs professionnels doivent encore renforcer leurs dispositifs de communication.

Vers les artisans

Ainsi, à destination des artisans, accompagnement et formation constituent les deux actions privilégiées par le négoce.

Le rôle du négoce vis-à-vis des artisans Close Lightbox

Ce que font les négoces vis-à-vis des artisans Close Lightbox

Vers les particuliers

Mais les négociant ont également un rôle à jouer vis-à-vis des particuliers. Le bon produit, la bonne solution technique, le bon professionnel, les aides disponibles... : les champs ne manquent pas pour l'information et le conseil. Deux rôles que les distributeurs professionnels prennent très à coeur.

Le rôle du négoce vis-à-vis des particuliers Close Lightbox

Ce que le négoce pratique avec les particuliers Close Lightbox

Des moyens engagés

Le négoce, pour les artisans comme pour les particuliers, a d'ores et déjà mobilisé des moyens. Mais plus d'un tiers des personnes interrogées estiment ces moyens encore insuffisants.

Les moyens du négoce Close Lightbox

Connaissance des aides

Reste que le nerf de la guerre, ce sont bien les aides financières. Si une bonne moitié des personnes interrogées s'estime suffisamment informée, il reste donc beaucoup d'acteurs à sensibiliser.

Connaissance des aides financières Close Lightbox

Besoin de formation Close Lightbox

Niveau de communication Close Lightbox