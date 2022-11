Les négoces face au choix délicat d’un carburant pour l’avenir

Zones à faible émission (ZFE), feuille de route bas carbone, dimension financière, cas d’usage… Les critères de choix d’un carburant pour une flotte de véhicules lourds sont complexes. « VM, qui compte 150 poids lourds circulant entre 78 points de vente dans l’ouest de la France, regarde en premier lieu la décarbonation, puis les niveaux de particules fines, pour se préparer aux restric­tions liées aux ZFE. Seule Rouen est concernée aujourd’hui, mais neuf villes le seront dans les années qui viennent sur notre zone de chalandise, a expliqué Céline Marchand, directrice de la supply chain de VM. Nous sommes aussi vigilants sur les solutions d’avitaillement sur site ou en station pour les véhicules spéci­fiques que sont les camions-grues. »

Vignette

VM a choisi le biogaz (issu de la fermentation de déchets verts et de lisier) à Rouen (Seine-Maritime), à Nantes (Loire-Atlantique) et à Bordeaux (Gironde), pour 3 véhicules. Les émissions de CO2 chutent de 80 % par rapport à un diesel, et la vignette Crit’Air 1 est assurée. Sans compter la réduction du bruit, confortable pour les conducteurs comme pour les riverains. Le B100 n’a pas été retenu par VM, ce carburant de première génération n’étant pas encouragé par l’Union européenne et entrant en conflit avec l’usage agricole des terres. « Je crois davantage au HVO, issu de l’huile de friture et pouvant être mixé avec le diesel », a détaillé Céline Marchand.

Stratégie multiénergie

Lancé dans la transformation de son parc, le groupe Berto travaille ces sujets de près, dans un contexte fortement inflationniste. « Avec les nouvelles technologies, ce n’est plus aux véhicules de s’adapter aux tournées, mais c’est à la mission de s’adapter aux caractéristiques du véhicule », a expliqué Jean-François Bardy, directeur commercial de Berto. Autonomie du véhicule et zones de ravitaillement deviennent déterminantes. « La diversité des offres et des usages ainsi que notre implantation nationale nous ont conduits à une stratégie multiénergie », a-t-il détaillé. BioGNC, B100, électrique, mais aussi hydrogène : le choix est large. Le groupe s’engage aussi dans une nouvelle démarche, pour proposer sur certaines de ses agences des bornes de recharge et de cuves B100, que Berto pourra aussi installer chez ses clients. « Nous regardons aussi le HVO de près, même s’il est Crit’Air 2 aujourd’hui », a poursuivi Jean-François Bardy.

Rétrofit et hydrogène.

La question du rétrofit électrique a aussi été abordée. Antoine Desferet, cofondateur de Tolv (ex-Phoenix Mobility), a pu présenter l’intérêt de cette option, deux fois moins coûteuse que l’achat d’un véhicule neuf : « Dans un contexte où les constructeurs ne sont pas capables de livrer dans les temps des véhicules technologiquement matures à un bon prix, le rétrofit en cinq jours constitue une réponse adaptée. » L’offre standard de Tolv porte sur les Renault Trafic et Master, mais peut apporter des réponses sur mesure pour des poids lourds. « La technologie électrique sera bientôt envisageable pour certains de nos véhicules », confirme Céline Marchand, pour qui le rétrofit des poids lourds pourrait devenir pertinent.

En conclusion, les trois intervenants ont marqué leur intérêt pour l’hydrogène. Entre possible rétrofit, disponibilité de l’hydrogène vert et soutien à de jeunes acteurs engagés dans des projets industriels, cette énergie semble promise à un bel avenir.