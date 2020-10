Les négoces et les GSB devraient rester ouverts

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Artisans Supprimer Confinement Supprimer Reconfinement Supprimer FNBM Supprimer bricolage Supprimer France Supprimer Valider Valider

Emmanuel Macron a annoncé un nouveau confinement généralisé en France à partir de vendredi 30 octobre. Mais il sera plus souple qu’au printemps : le BTP continuera à fonctionner. Ainsi que normalement la distribution bâtiment et les grandes surfaces de bricolage. En attendant les déclarations du Premier ministre ce soir et la publication du décret.

Dans une allocution télévisée prononcée hier soir, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé un nouveau confinement sur tout le territoire. La mesure entrera en vigueur à partir de ce soir, minuit, et doit durer jusqu’au 1er décembre 2020 « a minima ». Néanmoins, le chef de l’Etat a insisté sur le fait que « l’économie ne doit ni s’arrêter ni s’effondrer ». Avant de préciser que « les guichets des services publics resteront ouverts », que « les usines, les exploitations agricoles, les bâtiments et travaux publics continueront de fonctionner ». Le président de la République a fait savoir que seuls les commerces dits « essentiels », définis par le décret du 23 mars 2020, resteront ouverts vendredi (Cf. encadré). On y trouvera donc normalement les négoces et les grandes surfaces de bricolage. Mais sur quel périmètre ? C’est le premier Ministre Jean Castex, dans son intervention ce soir, qui le précisera. Et la publication du décret qui suivra.

La FNBM sur le pont

En attendant les différentes fédérations sont à pied d’œuvre. Dans un message envoyé par la FNBM à ses adhérents hier, cette dernière relatait ses démarches entreprises depuis plusieurs jours auprès du gouvernement et de ses interlocuteurs ministériels : « Notre demande porte sur une reconduction à l’identique, pour l’ensemble de la filière, des mesures prises le 15 Mars dernier qui classaient la distribution de matériaux de construction parmi les secteurs essentiels à la vie économique du pays. Nous avons aussi demandé que tous les secteurs d’activité agissant dans le secteur du bâtiment soient concernés de manière équitable qu’il s’agisse de la vente en gros ou au détail. Nous avons mis en avant le sens des responsabilités dont vos entreprises ont su faire preuve dès le début de la crise sanitaire, mais aussi l’implication indispensable de la distribution de matériaux de construction dans la réussite du plan de relance initié et porté par le Gouvernement. »

Liste des commerces qui devront rester ouvert pendant le confinement

• Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles.

• Commerce d'équipements automobiles.

• Commerce et réparation de motocycles et cycles.

• Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.

• Commerce de détail de produits surgelés.

• Commerce d'alimentation générale.

• Supérettes.

• Supermarchés.

• Magasins multi-commerces.

• Hypermarchés.

• Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.

• Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.

• Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.

• Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.

• Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.

• Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.

• Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives.

• Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé.

• Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé.

• Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.

• Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.

• Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé.

• Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.

• Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.

• Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.

• Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.

• Commerces de détail d'optique.

• Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie.

• Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, des dispositions du III de l'article 7.

• Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé.

• Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a.

• Hôtels et hébergement similaire à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives.

• Location et location-bail de véhicules automobiles.

• Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens.

• Location et location-bail de machines et équipements agricoles.

• Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.

• Activités des agences de placement de main-d'œuvre.

• Activités des agences de travail temporaire.

• Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques.

• Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication.

• Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques.

• Réparation d'équipements de communication.

• Blanchisserie-teinturerie.

• Blanchisserie-teinturerie de gros.

• Blanchisserie-teinturerie de détail.

• Services funéraires.

• Activités financières et d'assurance.

• Commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées à la présente annexe.