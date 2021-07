Les Mureaux : consultation publique sur le projet de renouvellement urbain du quartier des Musiciens

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Renouvellement urbain Supprimer Valider Valider

Dans la ville des Mureaux, le programme de renouvellement urbain entre dans sa seconde phase. Une consultation publique est en cours, en vue de la transformation du quartier des Musiciens.

Depuis le 17 juillet 2021, les habitants des Mureaux (Yvelines) sont invités à donner leur avis sur le programme de renouvellement urbain du quartier des Musiciens. Cette consultation publique sera close le 1er octobre prochain.

Après l’achèvement d’une première phase, il y a trois ans, qui consistait, entre autres, en la démolition de la tour Molière et de la tour Corneille, la seconde phase du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) aux Mureaux inclut la réhabilitation de 728 logements sociaux et la construction de 230 logements privés. Elle comprend aussi la création d’une crèche, des installations sportives et des aires de jeux pour enfants, en plus de l’aménagement de 31 000 m2 d’espaces publics. « Ce projet répond à un enjeu majeur : préparer la ville de demain. La crise sanitaire nous rappelle l’urgence de bâtir une ville où tout est à portée de main et où le logement est adapté aux enjeux climatiques actuels et à venir », a expliqué François Garay, le maire des Mureaux, sur le site internet de la ville.

Un budget de 140,8 M€ est alloué au programme NPNRU. Le financement inclut, entre autres, la participation de la Région Île-de-France, du Département des Yvelines, de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise et de la Ville des Mureaux.