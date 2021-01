Les Mousquetaires : une progression à deux chiffres pour 2020

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer bricolage Supprimer Les Mousquetaires Supprimer Bricocash Supprimer Bricomarché Supprimer Bricorama Supprimer Cross canal Supprimer e-commerce Supprimer France Supprimer Valider Valider

Les quatre enseignes de bricolage d’Intermarché ont réalisé en France un chiffre d’affaires de 3,3 Md€ en progression de +11 %.

Tout va très bien pour Bricomarché, Bricorama, Brico Cash et le site BricoPrivé, les quatre enseignes spécialisées dans le bricolage et l’équipement de la maison du groupement Les Mousquetaires. Malgré le contexte sanitaire et économique, elles ont réalisé une excellente année 2020. Notamment les trois réseaux. « L’épisode du premier confinement a été particulièrement défavorable […] mais le déconfinement a joué a contrario en leur faveur, » résume le communiqué du distributeur.

Sur le même sujet Thierry Coulomb : « Notre modèle d’indépendants démontre sa performance économique »

Hausse de la part de marché

ls réalisent en France un chiffre d’affaires cumulé de 3,2 Md€ et progressent de +11% sur l’année, portées notamment par le dynamisme des rayons jardin et décoration. Conséquence, elles gagnent des parts de marché et grimpent de 0,7 % (par rapport à 2019) pour atteindre 15,10 %.

+ 68 % au 4e trimestre pour BricoPrivé

Quant au site de ventes évènementielles BricoPrivé, racheté cette année par le groupement, il a cartonné. Son chiffre d’affaires de BricoPrivé.com atteint 187 M€ en 2020, avec des progressions inédites de +68% au dernier trimestre.

Sur le même sujet Feu vert pour le rachat de Bricoprivé par Les Mousquetaires

Pour rappel, Bricomarché compte 679 points de vente en Europe (465 en France, 43 au Portugal, 171 en Pologne), Brico Cash 41 points de vente en France et Bricorama, 135 points de vente en France et 1 en Géorgie. Les trois réseaux ont réalisé en 2020 un chiffre d’affaires en Europe de 3,97 Md€.