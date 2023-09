Les Mousquetaires montrent leurs muscles dans le bricolage

Le pôle Bricolage – Equipement de la maison des Mousquetaires a progressé de 70 % en cinq ans. Avec une présence en France, Pologne et au Portugal, son chiffre d’affaires s’est élevé à près de 4,4 Md€ en 2022. En France, les revenus de ses principales enseignes, que sont Bricomarché (avec 475 points de vente), Brico Cash (51) et Bricorama (120), acquis en 2018, se sont élevés à 3,3 Md€, l’an passé. Derrière les groupes Adeo et Kingfisher, le groupement « détient 15 % du marché français du bricolage et de l’équipement de la maison. Notre réseau de proximité y possède un magasin de bricolage sur trois, souligne Laurent Pussat. Nous visons une part supérieure à 17 % d’ici 5 ans », déclare le président du pôle Bricolage – Equipement de la maison chez le distributeur.

Extension de 24 000 m2

