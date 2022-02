La procédure de passation des marchés publics a pour objectif la signature d'un marché par un acheteur soumis au Code de la commande publique avec l'opérateur économique dont l'offre est économiquement la plus avantageuse et dont la candidature est régulière. Cette définition implique qu'il y a un gagnant et des perdants. Les candidats évincés peuvent être tentés de faire un recours pour, entre autres, contester l'attribution du marché. Les modalités de rejet des candidatures et des offres doivent donc être scrupuleusement respectées afin d'éviter de fragiliser le nouveau contrat.