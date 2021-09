« Les métropoles, entre vitrine économique et accueil de la précarité », Hélène Peskine, directrice du plan urbanisme, construction et architecture

Les 30 et 31 août dernier à Arc-et-Senans, la plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines (Popsu) a clôturé son programme Métropoles. Secrétaire permanente du plan urbanisme construction et architecture qui a coordonné les 15 binômes de collectivités et de chercheurs depuis 2017, Hélène Peskine en dresse le bilan.