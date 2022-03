Les Menuiseries Bourneuf rénove leur site Internet

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le site Internet des Menuiseries Bourneuf vient d’être renouvelé et modernisé pour mettre en lumière toutes les évolutions qui ont donné lieu, ces 10 dernières années, à des innovations en matière de sécurité, de thermique et d’acoustique.

Totalement repensé, le nouveau site des Menuiseries Bourneuf (www.menuiserie-bourneuf.fr) offre une navigation fluide et agréable, apportant une plus grande visibilité grâce à une ergonomie aérée et esthétique. La refonte du site s’est faite autour de rubriques thématiques axées sur la présentation de l’entreprise, son savoir-faire, ses réalisations et les spécificités techniques de ses menuiseries.

Au travers de ces pages, les professionnels du bâtiment comme les particuliers pourront découvrir l’ensemble des prestations que propose les Menuiseries Bourneuf ainsi que les valeurs cultivées par l’entreprise.