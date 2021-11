Les jumeaux numériques, une révolution en marche pour le secteur de la construction

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Numérique Supprimer Jumeau numérique Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le monde bâti intègre la plus grande classe d'actifs au monde, représentant un potentiel marché de 20 milliards d’espaces potentiels à numériser pour un montant de plus de 230 mille milliards de dollars (1). A l’heure actuelle, moins d’1% des espaces et bâtiments dans le monde sont numérisés. Alimentée par des technologies avancées telles que les jumeaux numériques, l’intelligence artificielle, et le deep-learning, la tendance à la digitalisation du monde bâti se poursuit à un rythme soutenu, ouvrant une période de profonde transformation, qui aura des effets considérables sur de nombreuses industries, notamment le bâtiment…

Indéniablement accélérée par la pandémie, l’usage des jumeaux numériques a largement prouvé son potentiel, y-compris en dehors des périodes de confinement, et de nombreux secteurs d'activité ont pris conscience des avantages de ces nouvelles méthodes de gestion virtuelle de leurs actifs, ainsi que de l'énorme potentiel des données pour tirer une plus grande valeur des bâtiments.

La "datafication" de ce nouveau monde représente un trésor de valeur à exploiter pour presque toutes les industries, de la construction à l'immobilier commercial, du commerce de détail à l'assurance.

Si l'innovation et la transformation numérique étaient déjà au cœur des préoccupations avant même la pandémie, bon nombre des processus manuels sur lesquels les ingénieurs en construction s'appuyaient étaient pourtant dépassés. Des journées entières étaient consacrées à examiner des propriétés ou encore à organiser des visites individuelles, et encore plus de temps était perdu à gérer les plans de construction imprimés.

Gestion à distance

Dans ce contexte, les ingénieurs en construction exploitent de plus en plus le potentiel de la technologie des jumeaux numériques pour optimiser les méthodes de maintenance, réduire les coûts et améliorer l'efficacité des ressources.

Pour faire simple, les jumeaux numériques sont des répliques numériques photoréalistes aux dimensions précises d'espaces physiques, qu'il s'agisse d'une pièce, d'un bâtiment entier ou d'un espace extérieur. Ils donnent vie à n'importe quel espace, offrant des possibilités telles que les visites virtuelles interactives et offrant une expérience plus immersive et engageante que les photos 2D traditionnelles.

Les jumeaux numériques peuvent être exploités tout au long du cycle de vie des bâtiments et utilisés pour leur planification, leur maintenance ou même un remodelage précis, afin d'économiser du temps, de l'argent et des ressources. Pour les ingénieurs, ils permettent de travailler sur des sites sans avoir à s'y rendre en personne, et ils leur fournissent les outils nécessaires pour mieux concevoir, planifier et construire des espaces optimisés répondant à l'évolution des demandes des consommateurs.

Les entreprises qui utilisent les jumeaux numériques ont vu le nombre d'ingénieurs sur site passer de 10 à 1, les frais de déplacement diminuer de 33 % et les projets de conception accélérés jusqu'à trois semaines. McKinsey estime également que les jumeaux numériques augmentent la productivité du secteur de la construction de 50 à 60 %.

Anticiper les dégâts

Autre usage possible : aider à réparer des dégâts matériels. En téléchargeant depuis le cloud un jumeau numérique du bien avant qu'il ne soit endommagé et en l'important dans des outils logiciels, il est possible d’accélérer le processus de traitement des demandes d'indemnisation des assurances par exemple et ainsi permettre aux entreprises et aux particuliers de reprendre le cours de leur vie aussi vite que possible.

Pour ce qui est de la gestion des sinistres, les jumeaux numériques permettent de calculer avec une précision proche de 99 % les montants à engager.

Alors que la France et le monde entier se remettent de la pandémie et de ses répercussions, la façon dont les Français vivent, travaillent et interagissent avec leur environnement ne sera plus jamais la même. Pour le secteur de la construction et du bâtiment, un tournant majeur émerge et de nombreuses entreprises saisissent l'opportunité que représente la numérisation des bâtiments, pour améliorer - et changer à jamais - la façon dont les gens comprennent et interagissent avec le monde physique.



(1) Sources : estimations de Matterport et de Savills World, avril 2017