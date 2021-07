Les Journées nationales de l’architecture 2021 inviteront à «vivre ensemble»

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Journées nationales de l’architecture Supprimer Ministère de la Culture Supprimer Culture Supprimer Arep Supprimer France Supprimer Valider Valider

La sixième édition de cet événement destiné à sensibiliser le grand public à la qualité du cadre de vie se déroulera du 15 au 17 octobre prochain.

Le «vivre ensemble» ! La formule est devenue la tarte à la crème de la fabrique de l’urbain. Plus un aménagement, plus un projet qui ne se vante de donner la priorité à cet esprit de communauté et de vie en bonne intelligence.

Pourtant il n’y avait sans doute pas meilleure année que 2021 pour choisir ce fameux «Vivre ensemble» pour thème des Journées nationales de l’architecture, qui se dérouleront du 15 au 17 octobre prochain.

Pour le ministère de la Culture, qui a lancé cette opération en 2016, le sujet est ainsi «particulièrement d’actualité au moment où la crise sanitaire bouleverse tous nos repères, avec l’accélération du développement du télétravail et la nécessité d’adapter nos grands équipements.» Après tout, pendant ces longs mois de distanciation forcée, c’est bien la compagnie de nos contemporains qui nous a manquée.

La gare, lieu de la rencontre

Pour cette sixième édition de la manifestation, l’habituel éventail de balades, de visites de chantiers ou d’expositions devrait donc mettre en valeur les programmes qui favorisent l’interaction.

Une attention sera ainsi portée aux gares qui sont par excellence le lieu de la rencontre. Arep, l’agence d’architecture des gares, sera d’ailleurs un des partenaires importants de ces journées nationales.

La manifestation comme chaque année mobilisera nombre d’acteurs, comme les CAUE, les maisons de l’architecture mais aussi les agences que les professionnels choisiront d’ouvrir au public. Tout établissement public ou privé, organisme professionnel, maîtres d’œuvre ou maîtres d'ouvrage qui le souhaite peut organiser sa propre animation et s’inscrire sur le site dédié à l’événement journeesarchitecture.culture.gouv.fr.