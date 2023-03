"Les investissements ont triplé en cinq ans", Olivier Sichel (Banque des Territoires)

La Banque des Territoire fêtera en 2023 ses cinq années d’existence. Comment s’est déroulée l’année 2022 ?

Plus de 460 projets sont sortis de terre notamment grâce à l’accompagnement de la Banque des Territoires qui a investi 2 Md€. Soit trois fois plus que ce que nous étions en capacité de faire avant la création de la Banque des Territoires, en 2018. 2022 aura été une très bonne année, marquée par la fin de plusieurs programmes. Une des actions très concrètes menées grâce à notre contribution au Plan de relance est la construction de 84 400 nouveaux logements abordables et 79 300 rénovations pour un financement de 10,9 Md€.

Nous sommes également en train d’achever le déploiement du réseau de fibre optique très haut débit à destination des territoires ruraux. Actuellement, 7,8 millions de ménages sont raccordés sur un objectif de 10 millions d’ici à 2025. Les déploiements sont achevés par exemple dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la Loire. Nous sommes également très présents sur le développement des énergies nouvelles renouvelables (ENR), puisque nous finançons 20% de la puissance développée chaque année. Avec une part croissante de l’éolien et du solaire. En cinq ans, nous avons accompagné le développement de 3 600 GWH, soit l’équivalent de la puissance produite par la centrale nucléaire de Tricastin.



Attractivité des prêts en berne, augmentation des effectifs… que répondez-vous au rapport en demi-teinte de la Cour des Comptes (lire ici), qui salue l’ambition de la Banque des Territoires, mais l'invite à accélérer ?

En cinq ans, nous avons augmenté nos effectifs de 16% et multiplié par trois le volume des investissements. C’est un bon ratio ! Concernant l’attractivité des prêts, nous avons un rôle contra cyclique. D’ailleurs, nos prêts gagnent encore en attractivité puisque les taux d’intérêts sur le marché sont en train d’augmenter alors que les nôtres sont fixés sur le taux du livret A majoré de quelques pourcents.



Justement, les agréments de logements sociaux pour 2022 s’établissent sous le seuil des 100 000 unités. L’activité de prêts à la rénovation prend-elle le pas sur celle de la construction ?

Les bailleurs sociaux sont nos premiers clients. Notre rôle premier et historique est de financer leurs opérations. Avec 11,5 Md€ prêtés aux bailleurs sociaux en 2022 (-2% par rapport à 2021). Et ce, malgré un contexte fortement dégradé dans le secteur immobilier. D’ailleurs, 2022 n’a pas été une bonne année en termes de construction de logements sociaux. Les organismes HLM font face aux mêmes difficultés que les promoteurs immobiliers : permis de construire difficiles à obtenir, élus en difficulté face à l’objectif de zéro artificialisation nette, inflation des prix de l’énergie, augmentation des coûts des matériaux et donc, de construction… Malgré cela, l’activité sur la rénovation énergétique, qui vise essentiellement la résorption des passoires, se porte bien. En 2022, nous avons signé 840 M€ d’Ecoprêts, ce qui représente une hausse de 33% par rapport à l’année précédente.

Cet article est réservé aux abonnés Le Moniteur Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]