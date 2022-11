Les installations sportives stimulent la création paysagère

Nature, effort et réconfort : fédérés par l’association Hortis, les services territoriaux d’espaces verts ou naturels ouverts au public ont tenu leur dernier congrès sur ce thème. Au Scarabée de Riorges près de Roanne (Loire), à côté des exposants, les praticiens et chercheurs ont croisé leurs regards sur les interactions entre pratiques sportives, d’une part, et, de l’autre, les cadres naturels pouvant les accueillir ou les aménagements paysagers dédiés. Tout au long de la semaine, LeMoniteur.fr présentera une sélection de ces réalisations inspirées par la nature, en commençant par l’intervention d’Auer Weber Architekten au stade Philippe-Marcombes de Clermont-Ferrand.