Les infrastructures portent l'activité d'Eiffage

Le major a retrouvé en 2021 ses niveaux de résultats d'avant Covid, avec un chiffre d'affaires (18,7 Mds €) et un bénéfice net (777 M€) supérieurs respectivement de 3,2% et 7,2% à ceux de 2019.

La dynamique ne s'essouffle pas pour Eiffage. En témoignent les prises de commandes en 2021, en hausse de 1% par rapport à 2020, année qui avait vu la major décrocher deux contrats exceptionnels (sur la ligne à grande vitesse HS2 au Royaume-Uni, et pour l'autoroute A3 en Allemagne). Le carnet de commandes de la branche travaux atteint ainsi 16,3 milliards d’euros.

Conséquence de cette vitalité, l'activité travaux (15,7 Mds €, plus des trois quarts des revenus d'Eiffage) a dépassé le niveau de 2019 (+3,4%). Et le poumon de cette activité reste la branche Infrastructures, particulièrement dynamique (6,84 Mds € de chiffre d'affaires), notamment en France où elle a été portée par les projets du Grand Paris Express et d'un parc éolien offshore au large de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). "Ce succès se retrouve sur l'ensemble des métiers" s'est félicité Benoît de Ruffray, PDG d'Eiffage. + 8,6 % (- 5,7 %) dans la Route, + 15,0 % (+ 7,2 %) dans le Génie Civil et + 4,6 % (+ 17,1 %) dans le Métal.

La branche Construction, elle, bien qu'en hausse par rapport à 2020 à 4,10 Mds €, reste en dessous de ses résultats 2019 : - 3,8 %, dont -1% en France et - 12,2 % en Europe. L'activité pâtit de la "double vitesse des marchés publics", a expliqué Benoît de Ruffray. "L'Etat tire la commande publique quand les collectivités locales limitent leurs investissements et peinent à délivrer les permis de construire."

Eiffage Energies Systèmes, qui a multiplié les acquisitions (12 en France et en Europe) voit son activité progresser de 6,1% par rapport à 2019 à 4,75 Mds €.

Quant aux Concessions, la reprise très progressive du trafic (toujours en baisse par rapport à 2019) n'a pas empêché une hausse de 2,2% du chiffre d'affaires à plus de 3 Mds €.

Globalement, le chiffre d'affaires d'Eiffage s'élève à 18,72 milliards d'euros, soit +14,7% et +3,2% respectivement par rapport à 2020 et 2019.

Objectif neutralité carbone

Sur ces bases solides, Eiffage se dit "confiant" pour la suite, anticipant "une nouvelle augmentation des résultats en 2022" et insiste sur son positionnement sur des métiers liés à la transition écologique et ses actions pour décarboner son activité. "Nous allons investir massivement (100 M€ par an d'ici 2030 selon les estimations de Christian Cassayre, directeur financier d'Eiffage, ndlr) pour nous aligner sur la trajectoire de l'accord de Paris de +1,5 °C et atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Et ces objectifs sont en cours de validation par la Science-based Targets initiative (SBTi) ", a assuré Benoît de Ruffray. "En ce qui concerne la décarbonation du BTP, les solutions techniques existent. Mais elles ne sont pas encore au coeur de l'offre industrielle, donc on ne réussit pas encore à faire suffisamment baisser leur côut. Cela va venir mais la transition coûte cher", a-t-il conclu.