Les impacts de l'interdiction de louer sur le marché immobilier

Depuis le 1er janvier 2023, un logement (hors meublé de tourisme), situé en métropole, peut être mis en location uniquement si sa consommation d'énergie ne dépasse pas le seuil de 449 kilowattheures d'énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an. Ce seuil est apprécié par le diagnostic de performance énergétique, pierre angulaire de la lutte contre les logements énergivores. Cette interdiction de location n'est que la première étape d'une législation de plus en plus contraignante. Dès lors, quel est l'impact de ces interdictions sur le marché de la vente et de la location immobilière ? SeLoger, site d'annonces immobilières en ligne, a réalisé une étude qui permet de dresser un premier bilan.