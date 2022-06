LES HYPOTHÈSES EN MOUVEMENT DE L'AGENCE MBL

« Impasse des Lilas », l'exposition que le centre Arc-en-Rêve à Bordeaux consacre à l'agence MBL, est l'occasion d'une rencontre avec ses deux cofondateurs, Sébastien Martinez-Barat et Benjamin Lafore. Nourris d'art contemporain autant que de culture pop, de littérature que de théorie, ils abordent l'architecture comme une méthode, s'emparant de la conception d'espaces et d'objets, de publications et d'expositions, pour interroger le monde.