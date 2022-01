Les Herbiers : les travaux du stade Massabielle se poursuivent

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vendée Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Au stade Massabielle, le chantier d’installation du club-house et des vestiaires est en cours de finition.

Le stade Massabielle de la ville des Herbiers (Vendée) fait, depuis plusieurs mois, l’objet de travaux de réaménagement. Il s’agit du chantier d’installation des modulaires entre la pelouse d’entraînement B et les terrains de tennis. La Municipalité entreprend actuellement les travaux de finition des vestiaires sportifs et du club-house aménagés dans ces modulaires. Ces équipements seront à la disposition des joueurs du Vendée Les Herbiers Football (VHF), selon l’autorisation du conseil municipal signée en juin 2021.

Le projet s’inscrit dans le cadre du programme de rénovation des surfaces sportives intérieures et de mise aux normes des vestiaires, lancé par la Ville. C’est une nécessité pour les joueurs et les visiteurs du stade. Les travaux portent, entre autres, sur l’amélioration de l’isolation thermique des bâtiments, le nettoyage des carrelages et la réalisation du branchement des dernières canalisations au réseau public d’assainissement. À noter que la crise sanitaire et la pénurie de matériaux et de matériels ont retardé le chantier du stade, selon Pierrick Thomas, conseiller municipal délégué.