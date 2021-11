Les Herbiers : les travaux d’aménagement urbain sont terminés

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vendée Supprimer Aménagement Supprimer Valider Valider

Une dizaine d’opérations ont été menées sur la voie publique des Herbiers.

Aux Herbiers, dans le département de la Vendée, des projets d’aménagement des espaces urbains ont été réalisés pour l’amélioration des quartiers et de l’accessibilité en ville. Les travaux se sont déroulés du 2 au 5 novembre derniers.

Les travaux ont consisté à poursuivre la construction du cinéma cinq salles rue de la Ferme, la viabilisation définitive du lotissement communal de La Pépinière, l’enfouissement de réseaux avenue Georges-Clemenceau, ainsi que la réfection des conduites d’eau potable rues de Serres, d’Ampère et de Branly. Ils ont concerné en parallèle l’aménagement des rues Berlioz, Faure, Chesnaie, Mermoz et Blériot, ainsi que l’aménagement d’un parking au mont des Alouettes. L’extension du réseau de chaleur du complexe sportif Massabielle, avenue Massabielle, et la création de vestiaires sportifs et club-house du complexe sportif Massabielle, chemin des Échos, ont également figuré dans le projet.

Plusieurs constructeurs sont intervenus sur les lieux, dont les entreprises Sofultrap, Cougnaud et Gaillard.