Les Herbiers : inauguration d’un nouveau pôle solidarité

Un nouveau pôle solidarité a été construit dans la ville des Herbiers (Vendée). Celui-ci porte le nom de Jeanne Briand.

Afin de rassembler ses associations qui viennent en aide aux autres en un même lieu, la Ville des Herbiers a fait construire un pôle solidarité. Ce nouveau site, situé derrière le parc des Expositions, vient d’être inauguré le 26 novembre dernier en présence de Véronique Besse, la maire des Herbiers, de Bruno Retailleau, le sénateur de la Vendée, et de Bérangère Soulard, la conseillère départementale du canton des Herbiers.

Cette infrastructure, aménagée sur une surface de 2 000 m², accueille 11 associations de solidarité. Les Restos du Cœur, la Ligue contre le Cancer et les Amis sans Frontières figurent parmi ceux qui occupent ce nouveau bâtiment. Ce dernier leur offre un cadre plus confortable et plus fonctionnel pour mener à bien leur mission.

À l’occasion de la cérémonie d’inauguration, la municipalité a rendu hommage à Jeanne Briand et a baptisé ce site en son nom. Décédée en mai dernier, cette ancienne maire de la ville, de 1989 à 1995, a œuvré pour les plus nécessiteux. Elle a créé plusieurs associations telles que la Tirelire herbretaise ou Familles et toxicomanie.