Les groupements, un modèle plus solide que jamais

Groupements -

Dans ce dossier, Négoce dresse un état des lieux des forces et faiblesses des groupements d'indépendants. Si ces structures ont bien résisté à la crise sanitaire en 2020, c'est en grande partie grâce à la réactivité de ces entrepreneurs au plus près du terrain. Mais pour faire face à la concurrence, ils doivent relever de nombreux défis, parmi lesquels la modernisation des systèmes d'information et la transmission. Négoce vous propose aussi la première cartographie des groupements, établie autour des liens qui les unissent avec leurs adhérents, et un classement des principaux intervenants.