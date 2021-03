Les groupements d'indépendants, entre performance et défis

Une fois encore, le Covid-19 prouve qu'en période de crise, le commerce associé est un modèle résilient, efficace et même, très dynamique. La quasi-totalité des groupements présentent, sur l'année 2020, des performances économiques supérieures à celles enregistrées par les réseaux succursalistes.

Toutefois, pour consolider durablement ces résultats, demeurer dans la course face à la concurrence et s'inscrire dans une croissance pérenne, de nombreux défis, et non des moindres, restent à relever pour les groupements. Comment maintenir son attractivité pour conserver et conquérir des adhérents ? Comment réussir sa transformation numérique et emmener ses sociétaires vers le digital ? Comment lutter contre l'érosion liée aux départs, notamment à la retraite ?

Négoce fait le point sur les chantiers auxquels les groupements devront s'atteler pour accompagner leurs adhérents au changement.