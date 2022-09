Les granulats recyclés de Cemex certifiés NF par Afnor

Afnor a certifié NF-Granulats le gravillon 4/22.4 recyclé de Cemex, une première en France pour ce type de granulats, a annoncé le le cimentier le 29 septembre.

Ce produit issu de la plateforme de Gennevilliers (Hauts-de-Seine) du groupe était auparavant commercialisé uniquement avec le marquage CE. Cette certification "offre donc une garantie supplémentaire de qualité aux clients leur évitant des contrôles supplémentaires sur ce type de granulats", assure Cemex qui travaille depuis 2011 à obtenir cette certification.

Les équipes de Cemex ont mis en œuvre des protocoles pour la réception et le traitement des matières premières, avec une zone dédiée à la fabrication des gravillons 4/22, une formation spécifique du personnel sur les exigences du nouveau référentiel NF Granulats et un suivi de la qualité en collaboration avec LAB experts, l'unité d'analyse scientifique de Cemex, y compris les tests spécifiques liés aux granulats recyclés.

Adapté au BPE

« Cette certification prouve que notre produit est conforme à la norme NF P 18-545 (art.10), que les valeurs spécifiées de leurs caractéristiques ont été vérifiées et validées par un Organisme Tiers Indépendant, que ces valeurs sont respectées en permanence par Cemex et que notre produit est adapté à l'usage auquel il est destiné, en particulier la production de béton prêt à l’emploi », a précisé Florence Boutmy, directrice générale de Cemex Matériaux Nord.

« Cette nouvelle certification de produits recyclés constitue un encouragement à poursuivre notre implication dans l’économie circulaire », a souligné de son côté Louis Natter, directeur développement durable de Cemex France.

Le recyclage et la valorisation des matériaux de déconstruction sont des leviers essentiels de la stratégie "Future in Action" de Cemex, le programme de l'entreprise visant à atteindre l’excellence en termes de développement durable, par le biais de l'action climatique, de l’économie circulaire et de la gestion des ressources naturelles. Dans toute sa région EMEA*, Cemex recycle et récupère chaque année plus de 10 millions de tonnes de déchets, de matériaux de construction et de sous-produits d'autres industries.



*EMEA : Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie