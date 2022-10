Les grandes entreprises répondent à l'appel de RTE pour réduire les risques de coupures d'énergie

Créé en partenariat avec l’Ademe, le dispositif EcoWatt de RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, qualifie en temps réel le niveau d’électricité disponible pour alimenter les consommateurs français. Il guide les particuliers, entreprises et collectivités pour adopter les gestes permettant de réduire la consommation d’électricité lors des périodes de tension.

En complément des actions de sobriété qu’elles peuvent adopter, près de 100 grandes entreprises françaises, de tous secteurs, ont décidé de signer la charte d’adhésion à EcoWatt : services, énergie, transports, Telecoms, banques et assurances, grande distribution, commerce, immobilier, médias, numérique, luxe, santé, agroalimentaire.... Elles s’engagent ainsi - volontairement - à agir concrètement en faveur de la sécurité d’approvisionnement en électricité lors des périodes de forte consommation cet hiver :

1. Relayer les alertes Ecowatt vers leurs clients, abonnés ou usagers

- Diffusion de l’alerte auprès de dizaines de millions d’abonnés, clients ou usagers potentiels : notamment via les fournisseurs d’énergie, les opérateurs de téléphonie mobile, les grands acteurs de l’immobilier, les réseaux bancaires ou dans les transports publics.

- Un dispositif média exceptionnel associant les groupes France TV, TF1, Radio France ou Altice assurera l’information du grand public en cas de risque de coupure : présence d’un bug antenne, mention de la couleur du signal dans les bulletins météo, pédagogie via les supports d’information…

2. Modérer ou décaler leur consommation lors des alertes EcoWatt

Réduction de la consommation de certains équipements lors des heures EcoWatt orange et rouge (a priori entre 8h et 13h et entre 18h et 20h) et report du lancement d’activités fortement consommatrices d’électricité hors de ces périodes. Par exemple :

- Baisse du chauffage d’un ou plusieurs degrés supplémentaires, voire coupure temporaire

- Diminution de l’éclairage, modulation de son intensité ainsi que celle des enseignes lumineuses, extinction des écrans d’information ou publicitaires dans les lieux d’accueil du public

3. Sensibiliser les collaborateurs

Les entreprises engageront à travers elles les centaines de milliers de collaborateurs qui seront sensibilisés aux bons gestes à adopter en cas d’alertes et pourront agir sur leur consommation au bon moment, et faire connaître ces gestes.

Le secteur de la construction au rendez-vous

Parmi les acteurs du monde de la construction, Action Logement, Egis, Icade, Lafarge France, Schneider Electric, Unibail-Rodamco-Westfield, l'Union Sociale pour l'Habitat et Vinci ont répondu à l'appel de RTE. Et affirmé ou réaffirmé leurs engagements.

Ainsi, Action Logement va décliner un plan au niveau de chaque site tertiaire du groupe, au siège et en région, pour réduire sa consommation énergétique (application des consignes gouvernementales sur les températures des bâtiments d’exploitation, enseignes éteintes, surveillance de la consommation électrique, formation des collaborateurs aux écogestes). Le plan de sobriété de chaque filiale sera conduit par un « Référent Sobriété Energétique » chargé de piloter l’objectif d’une diminution de 10% sur les bureaux. Le groupe s'engage également à relayer le dispositif monecowatt auprès des salariés du groupe et des locataires du parc.

De son côté, Lafarge France a lancé un plan additionnel de réduction de sa consommation, qui concerne à la fois ses activités industrielles et ses locaux tertiaires, avec des mesures de prévention comme la surveillance en temps réelle des consommations et des mesures de réduction de ces dernières. Dans les activités industrielles : reprogrammation des arrêts de maintenance, optimisation des stocks et réduction des horaires de production sur tous les sites qui le permettent. Sur les sites tertiaires : réduction des horaires d’éclairage, de chauffage et d’utilisation des appareils électriques. Lafarge espère réaliser des économies supérieures à 4 GWh.

Schneider Electric répondra aux alertes EcoWatt, "en effaçant ou décalant certaines consommations lors des pics grâce à une utilisation optimale des systèmes de pilotage de ses bâtiments (GTB) de ses principaux sites". Grâce à ces technologies de pointe, le groupe prévoit d’automatiser sa réponse aux alertes EcoWatt dès fin 2022.

Le géant de l'immobilier commercial, Unibail-Rodamco-Westfield s’engage, lui, entre autres, à réduire sa consommation électrique de 15% (en comparaison à 2019), à poursuivre le déploiement d’éclairages LED et à réduire l’éclairage des centres commerciaux qu'il gère de 30% lors des alertes. L’utilisation du chauffage sera également optimisée : il sera programmé en fonction des horaires de présence et les parties communes seront chauffées à 17°.

Déjà engagé sur des objectifs ambitieux de réduction de l’empreinte carbone de ses activités à horizon 2030, Vinci a annoncé vouloir profiter du dispositif EcoWatt pour accélérer la mise en oeuvre des mesures de sobriété au quotidien. « La bonne nouvelle, c’est que les bonnes habitudes, une fois prises, restent et que cet apprentissage des éco-gestes est un acquis pour un avenir plus durable », a commenté Xavier Huillard, président-directeur général de Vinci.