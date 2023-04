Les gestionnaires d’eaux pluviales ouvrent la clé du sol

L’infiltration des pluies dans des sols perméables éclaire l’horizon de la gestion de l’eau. Les maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre engagés sur ce sujet l’ont démontré, les 30 et 31 mars à Lens (Pas-de-Calais) : l’eau retrouve sa place dans l’aménagement et au cœur du projet politique territorial, en même temps qu’elle sort des tuyaux, des silos et du champ exclusif des hydrauliciens.