Les franges au cœur de l’art urbain

La cérémonie des franges aura bien lieu. Remises à deux reprises depuis la fin 2020 en raison de la crise sanitaire, les tables rondes et la proclamation du palmarès de l’art urbain se dérouleront le 6 septembre à la Défense. Pour cette 24ème édition, les candidats et les invités de l’association L’art urbain dans les territoires se sont concentrés sur « La régénération urbaine des franges des villes, bourgs et villages ».