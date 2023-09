Les Français privilégient le cadre de vie à la réussite professionnelle

Ce 25 septembre à Marseille, lors de la première journée du colloque de deux jours organisé par l’association France Ville durable sur la thématique « Régénération : (p)réparer les territoires pour affronter les défis de l’Anthropocène », l’« Observatoire des usages et représentations de territoires » a livré les résultats de son enquête auprès d’un panel de Français sur leurs priorités et leurs besoins en matière de cadre de vie. Ils sont 67 % à considérer que la ville n’est pas un endroit où il est agréable d’habiter et 55 % à souhaiter déménager.