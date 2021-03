Les Français consacrent un budget annuel de 681 € au bricolage

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoscope Supprimer bricolage Supprimer GSB Supprimer Cross canal Supprimer amazon Supprimer Leroy Merlin Supprimer Castorama Supprimer Bricomarché Supprimer Bricorama Supprimer Bricocash Supprimer France Supprimer Valider Valider

D’après un sondage OpinionWay pour Alkemics, les enseignes de grandes surfaces de bricolage tirent largement leur épingle du jeu puisque les Français y dépensent leur plus gros budget.

L’institut OpinionWay et Alkemics, plateforme de collaboration et de partage de données produits entre marques et distributeurs, se sont penchés sur la relation des Français au bricolage. D’après les résultats de cette enquête, publiés le 4 mars 2020, ces derniers consacrent en moyenne un budget annuel de 681 € par an. Et un tiers achète des produits de bricolage au moins une fois par mois.

Des acquisitions qui se font plus volontiers en magasin : 60% des personnes réalisant plusieurs achats dans l’année le privilégient ainsi à Internet (43%). Dans le détail, ce sont les grandes surfaces de bricolage qui sont priorisés (23%), avant les sites internet généralistes comme Amazon et Cdiscount (16%), eux-mêmes au coude à coude avec les rayons bricolages des magasins généralistes comme Carrefour, Intermarché ou E. Leclerc (15%).

Dans ce contexte, les enseignes spécialisées (Castorama, Leroy Merlin, Brico Dépôt…) tirent largement leur épingle du jeu puisque les Français y dépensent leur plus gros budget, que ce soit en points de vente (487€) ou sur leurs sites internet (267€). Au global, 70% des personnes interrogées privilégient les enseignes spécialisées.

Parmi les catégories les plus demandées, on trouve les revêtements de sols et murs (150 €), le jardin et la piscine (119 €), le rangement-aménagement (117 €), l’outillage (114 €), les matériaux et la menuiserie à égalité avec la peinture et décoration (112 €).