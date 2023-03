Les fournisseurs du bricolage inquiets par la conjoncture

15% de volumes de vente en moins dans les grandes surfaces de bricolage (GSB) en 2022 par rapport à 2021, c’est ce que dévoile la nouvelle étude de l’association professionnelle Les Industriels du Nouvel Habitat (Inoha), qui a sondé ses adhérents fin 2022 et recueilli les données marché jusqu’à fin janvier 2023.

Le rayon jardin particulièrement impacté

Dans le détail, le pic de cette baisse des ventes se situe au second trimestre avec -17%. Le rayon jardin a été le plus touché avec un volume de ventes de -40% par rapport à 2021, suivi de l’outillage (-19%), la quincaillerie (-18%) et le bois-menuiserie (-16%). Une tendance de fond qui semble se maintenir début 2023.

Stabilité en revanche du côté des ventes en Grande Surface Alimentaires (GSA), avec un volume en baisse de -0,1% en janvier 2023 par rapport au même mois en 2022. Les produits du bâtiment et la quincaillerie ont compensé les pertes de la décoration et de l’électricité.

Inquiétude des adhérents

Cette baisse s’ancre dans un contexte économique global inquiétant pour les adhérents d’Inoha, constitués majoritairement de PME. Leurs marges ont baissé et leurs carnets de commande se sont compressés, à cause des surstocks constatés chez les distributeurs et la contraction du marché de l’immobilier. Tout cela associé à une consommation en berne. « Le marché traverse des turbulences majeures qui sont au cœur des inquiétudes de nos adhérents », conclut Jean-Luc Guéry, le président de l’association, dans le communiqué d’Inoha.