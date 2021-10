Les fontaines du Domaine de Sceaux ont été rénovées

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Hauts-de-Seine Supprimer Réhabilitation d'ouvrage Supprimer Valider Valider

Les fontaines du Domaine de Sceaux ont connu plusieurs mois de rénovation. Elles viennent d’être inaugurées.

Les cascades et jets d’eau du Domaine départemental de Sceaux, entièrement restaurés, viennent d’être inaugurés, le vendredi 17 septembre 2021. L’événement s’est déroulé en présence du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, Georges Siffredi.

Rappelons que, depuis sa création, ce site a déjà fait l’objet de divers travaux de rénovation. Mais en 2017, des fissures et des infiltrations inquiétantes avaient été détectées. Afin de préserver les fontaines du Domaine de Sceaux, le Département a lancé en octobre 2019 un vaste chantier de remise en état. Celui-ci a permis de consolider les sous-sols des cascades, de refaire les perrés et de remplacer les pierres abîmées. Le Département a également ajouté divers éléments supplémentaires pour améliorer l’attractivité du site. Une nouvelle passerelle de 22 m et une margelle en pierre viennent d’être aménagées, tout comme les jardins. L’ensemble de ces opérations, entièrement pris en charge par le Département, est estimé à 9,5 M€.