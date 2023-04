Les fonds immobiliers durables

Le début de l'année 2023 est marqué par l'entrée en vigueur de plusieurs nouvelles réglementations dans le secteur de la finance durable.

À titre d'exemple, depuis le 1er janvier 2023, tous les conseillers en investissement financiers ont désormais l'obligation d'interroger leurs clients souhaitant investir dans des produits financiers, y compris immobiliers, sur leurs préférences en matière de durabilité de leurs investissements. De plus, pour de nombreux produits financiers et notamment les titres de SCPI et d'OPCI, le 1er janvier 2023 marque également la date à partir de laquelle leur documentation précontractuelle doit contenir une information claire sur la prise en compte des risques en matière de durabilité et leur impact éventuel sur la rentabilité du produit.

Les fonds d'investissement immobiliers n'échappent pas à cette actualité et doivent s'adapter à ces nouvelles obligations. Cependant, si le cadre juridique de la finance durable se dessine progressivement aux niveaux français et européen, la multiplication des textes et leur complexité sont de nature à rendre sa compréhension et sa mise en œuvre délicate. Les développements qui suivent ont vocation à répondre aux principales questions que posent ces différentes réglementations.