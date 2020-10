"Les fonctionnaires en télétravail doivent accélérer les procédures", Bruno Cavagné, FNTP

Si le président de la FNTP est satisfait que le secteur soit autorisé à travailler malgré le reconfinement, Bruno Cavagné reste vigilant : les fonctionnaires en télétravail doivent se déplacer in situ pour pouvoir rédiger et publier les appels d'offres, et les salariés des TP doivent pouvoir être logés et nourris à proximité des chantiers.