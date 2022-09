Budget 2023 : argent frais et recyclage pour la transition climatique

Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires

Le gouvernement a présenté lundi 26 septembre, un budget qui se veut "vert" et octroie une rallonge de 15 % au ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires pour 2023. Mais des doutes subsistent sur les moyens : la pérennisation de dotations issues du plan de relance et le poids du bouclier tarifaire relativisent l’effet d’annonce associé à l'enveloppe totale de 60 milliards d'euros promise pour la "transition climatique".