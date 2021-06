Les fabricants de colles face à la pénurie

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce bois Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Négoce déco Supprimer Négoce matériaux Supprimer Négoce quincaillerie outillage Supprimer Industrie Supprimer France Supprimer Artisans Supprimer Valider Valider

Les adhérents de l’Aficam ne perçoivent pas d’amélioration de leurs difficultés d’approvisionnements en matières premières.

Dans un communiqué diffusé le 7 juin 2021, l’Association française des industries des colles, adhésifs et mastics (Aficam) alerte sur la conjoncture et la diminution des capacités de production. « Des pénuries importantes de matières premières, caractérisées par l’activation de clauses de forces majeures, des hausses de prix importantes et des retards de livraison par les fournisseurs de la profession, mettent sous forte pression la filière des colles, adhésifs, mastics et mousses expansives depuis début 2021. »

Des hausses comprises entre 15 et 44 %

L’organisation précise : « En à peine un an, les prix des liants vinyliques et acryliques ont augmenté de 15% en moyenne, se répercutant directement sur la fabrication de colles aqueuses. Dans le même temps, les colles solvantées et thermofusibles ont subi l’envolée des prix des isocyanates MDI et TDI, qui ont respectivement augmenté de 42% et 30%. Les solvants oxygénés ont quant à eux vu leur prix augmenter de 44% entre le premier trimestre 2020 et 2021. L’approvisionnement en emballages (métalliques, plastiques, cartonnés et en bois) n’est pas en reste avec une hausse moyenne de 8% sur un an. Ces hausses de prix semblent suivre une accélération semblable à celle des solvants constatée sur le premier trimestre 2021. »

Difficultés pour fournir la demande

Les conséquences sont une diminution des capacités de production industrielle des adhérents de l’AFICAM « et donc leurs possibilités de servir en quantité et en heure les utilisateurs et clients de la filière. » Et l’association conclue : « Aujourd’hui, aucune visibilité claire n’est apportée à nos adhérents sur une amélioration de la situation à court terme ».



Pour rappel, affiliée à la Fipec en France et à Feica (Fédération européenne des industries des colles et adhésifs) en Europe, l’Aficam représente 27 entreprises présentes sur le marché des colles, adhésifs et mastics utilisés pour l’emballage, la construction, l’industrie.