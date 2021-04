LES ESPAGNOLS DYNAMITENT LES CODES

Avec pour dénominateur commun leur appétence pour le mélange des disciplines (architecture, design et graphisme), les jeunes designers espagnols font preuve d'une grande adaptabilité aux commandes et aux échelles. Focus sur sept agences, soucieuses de la posture dans l'espace et du mouvement, qui envisagent des scénarios variés dans lesquels l'individu tient un rôle essentiel.