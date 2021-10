Les équipementiers de la route défendent leur outil de certification

La certification des marquages routiers traverse une zone de turbulence. Les industriels et les poseurs s’inquiètent de la diminution des budgets et du non renouvellement des compétences du laboratoire du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema). Ils l’ont dit haut et fort, le 14 octobre à Crépy-en-Valois (Oise).