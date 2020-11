Les « engagés pour la nature » montent en puissance

179 collectivités et 80 entreprises ont déjà répondu à l’initiative « Engagés pour la nature », lancée par l’Office français de la biodiversité. L’aménagement et la construction font partie des cibles priorisées en vue de l’objectif fixé pour 2022 dans le cadre du plan national pour la biodiversité : atteindre le seuil de 1000 collectivités et décliner l’action des entreprises par filières, dont celle du BTP.