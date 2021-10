Les électriciens ont un nouvel outil numérique pour se former aux risques électriques

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer France Supprimer OPPBTP Supprimer Santé-sécurité BTP Supprimer Electricité Supprimer Valider Valider

Développé par l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), cet outil facilite l’habilitation des électriciens aux risques électriques.

Les électriciens doivent, depuis 2012, détenir une habilitation attestant de leur capacité à travailler en sécurité. Cette dernière est délivrée à la suite d’une formation, qui a lieu tous les trois ans. Afin de faciliter la mise en place de ces formations pour les employeurs, l’OPPBTP met à disposition un outil numérique sur preventionbtp.fr. Il a pour but de délivrer le côté théorique de la formation.

Des questions qui s’adaptent aux électriciens

Le principe est très simple : des centaines de questions peuvent être posées aléatoirement à l’électricien, en fonction de son niveau d’habilitation et de son environnement de travail. Si le professionnel obtient plus de 75 % de bonnes réponses concernant les risques électriques, il est dispensé de la partie théorique lors de la formation de recyclage, et peut donc se concentrer sur la partie pratique. L’employeur a, quant à lui, accès aux résultats et peut échanger ensuite avec le salarié sur les points à travailler.

Ce nouvel outil devrait permettre d’adapter les formations de recyclage aux besoins des salariés et d’améliorer la traçabilité de leurs habilitations. L’OPPBTP s’est entouré notamment de la CAPEB UNA 3E, FFIE, SERCE et SCOP BTP pour développer cet outil.