Les égouts du centre ancien de Chambéry seront réhabilités d’ici novembre 2022

Les travaux de réhabilitation des collecteurs d’assainissement dans le centre ancien de Chambéry devraient s’étaler jusqu’en novembre 2022.

Le service des eaux du Grand Chambéry (Savoie) a entrepris cette année la réhabilitation des égouts du centre ancien de la ville. Une première phase de travaux s’est notamment achevée en juin dernier, rue Jean-Pierre-Veyrat. Une deuxième phase est en cours au niveau du boulevard de la Colonne. Devant s’échelonner jusqu’en janvier 2022, les opérations sont censées améliorer l’étanchéité des collecteurs et faciliter leur entretien. Une troisième phase de travaux est par la suite prévue avenue du Général-de-Gaulle, rue Boigne, rue Favre et rue Saint-Antoine. Cette dernière tranche sera exécutée entre février et novembre 2022.

Lors des trois phases de travaux, l’agglomération du Grand Chambéry prévoit de réhabiliter 1,3 km de conduite d’eaux usées pour un montant de 2,9 M€. L’opération est notamment réalisée dans le cadre d’un programme de rénovation engagé par la collectivité depuis 2008. Précisons que celui-ci vise la réhabilitation de 8 km de réseaux dans le centre ancien de la ville de Chambéry. Jusqu’en 2018, 4,26 km linéaires avaient été rénovés, pour un budget de 9,7 k€.