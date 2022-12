Les éco-quartiers prêts pour la massification

Les accents lyriques n’ont pas manqué pour désigner la nouvelle feuille de route des écoquartiers, le 14 décembre au ministère de la Transition écologique. « Plus loin, plus fort, plus beau », s’est enflammé Florian Bercault, président de la commission nationale Ecoquartier et maire de Laval. « Plus durable », a renchéri Olivier Klein, ministre du Logement et hôte de la cérémonie annuelle de remise des labels.

La fin des quatre étapes

Une époque s’achève : les 65 écoquartiers certifiés en 2022 se répartissent pour la dernière fois en quatre sous-ensembles correspondant à leur degré de maturité. L’analyse des 25 opérations prêtes à démarrer, titulaires du label « étape 2 », confirme la diversité des profils : « 18 opérations de rénovation urbaine et six reconversions de friches issues de 10 régions métropolitaines », détaille Stéphanie Dupuy-Lyon, directrice générale de l’aménagement, du logement et de la nature.

Marqueur de la nouvelle ère, ces 25 se répartissent selon quatre défis majeurs : six pour la sobriété, six pour la résilience, sept pour l’inclusion et six pour la création de valeur. Ces quatre thèmes structurent les 20 engagements auxquels doivent désormais répondre les écoquartiers estampillés par l’Etat. La nouvelle grille présentée le 14 décembre donne accès à deux labels, dédiés aux opérations « livrées » ou « vécues ».

© Laurent Miguet Remise des six labels accordés sur le critère de la sobriété, parmi les 25 écoquartiers prêts à démarrer.

Issus d'un quartier prioritaire d'une ville de plaine et d'un bourg de montagne, les deux champions nationaux qui ressortent de la cérémonie confirment la diversité des profils: Tours (Indre-et-Loire) et Volonne (Alpes-de-Haute-Provence) sortent du lot du millésime 2022, au titre de l'ancienne étape 4 qui coïncide avec le nouveau label "vécu", réservé à ceux qui peuvent témoigner d'un retour d'expérience.

[...]