Les dirigeants de la construction se donnent rendez-vous sur MID

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Moniteur Innovation Day Supprimer Hauts-de-Seine Supprimer Bouygues Construction Supprimer Saint-Gobain Supprimer Egis Supprimer Colas Supprimer Société du Grand Paris Supprimer Bouygues Immobilier Supprimer Kiloutou Supprimer Loxam Supprimer Paris Habitat Supprimer GCC Supprimer Lafarge Holcim Supprimer Suez Supprimer Valider Valider

P-DG de majors ou d’ETI, promoteurs et bailleurs, élus et aménageurs: les grandes figures de la construction et de l’aménagement du territoire participeront au Moniteur Innovation Day, le 6 juillet, à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt.

Le Moniteur Innovation Day revient ! Pour la troisième année consécutive, tous les acteurs de la construction se donnent rendez-vous pour échanger, partager et s’informer au sujet des innovations qui bouleversent le secteur.

Le 6 juillet 2021, la Seine Musicale accueillera de nouveau cet événement unique en France, dans des conditions sanitaires évidemment optimales.

Sur le même sujet MID : programme, inscription et infos pratiques



A cette occasion, les dirigeants des plus grands acteurs du BTP français se retrouveront : maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, industriels et entreprises de bâtiment et de travaux publics.

Lors d’une séquence d’ouverture prestigieuse, se succéderont Benoît Bazin, DG délégué de Saint-Gobain ; Olivier Colleau, DG de Kiloutou ; Frédéric Gardès, PDG de Colas ; Laurent Germain, DG d’Egis ; Marie-Luce Godinot, DG adjointe de Bouygues Construction ; Jaques Marcel, président du directoire de GCC ; Bernard Mounier, président de Bouygues Immobilier ; Hugues Parant, DG d’Euroméditeranée ; François Petry, DG de LafargeHolcim France ; et Jacques Wolfrom, DG du groupe Arcade VYV.

Vision prospective

Sur la scène du grand auditorium, ces dirigeants livreront leur vision prospective de la ville et de la construction en 2040. Par binômes, ils exposeront leur conviction sur ce que sera devenu l’habitat, le bureau, les espaces publics, les transports et le chantier dans vingt ans.

En fin de journée, une autre séance plénière dédiée aux territoires réunira autour d’élus français et internationaux, d’autres grandes figures de la construction : Stéphane Dauphin, directeur général de Paris Habitat ; Stéphane Hénon, directeur général de Loxam ; Antoine Troesch, directeur de l’investissement de la Banque des territoires ; Bernard Cathelain, membre du directoire de la Société du Grand Paris ; Matthieu Baille, directeur exécutif de Suez Smart & Solutions Environnementales France …