Les Déserts : la station de La Féclaz disposera d’un nouveau centre éducatif et sportif en 2023

Un nouveau centre nordique éducatif et sportif est en cours de construction à la station de La Féclaz. Son ouverture est prévue en 2023.

Depuis cet été, des travaux de terrassement, de dévoiement des réseaux et de décapage des terres végétales sont réalisés dans la station de ski de La Féclaz, dans la commune de Les Déserts (Savoie). Ces opérations sont menées dans le cadre de la construction d’un nouveau centre nordique éducatif et sportif. Selon le calendrier du projet, le futur équipement devrait voir le jour en 2023 en remplacement des chalets de L’Aurore et de La Villette. Il disposera de salles d’équipement et de renforcement musculaire. Une salle hors sac modulable est également prévue pour la réception de tous publics. Des vestiaires, des sanitaires et un local de stockage de matériel compléteront ces installations.

La construction du centre nordique est un projet porté par le Syndicat mixte des stations des Bauges. Ce chantier, confié à la maîtrise d’ouvrage de la communauté d’agglomération Grand Chambéry, s’élève à 3 M€. Il s’inscrit dans un programme d’aménagements touristiques et de loisirs visant à améliorer l’offre de la station de La Féclaz.