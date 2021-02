Impact carbone : les derniers arbitrages de la RE 2020 décryptés

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée RE2020 Supprimer carbone Supprimer Technique Supprimer France Supprimer ACV Supprimer FDES Supprimer Artisans Supprimer Valider Valider

Normalisation de l'ACV dynamique, nouveaux seuils d'émissions de CO2 en maison comme en collectif, prise en compte de la phase chantier dans les calculs... Christophe Caresche, président du CSCEE, et Christophe Rodriguez, directeur général adjoint de l'Ifpeb, détaillent les conséquences des arbitrages carbone de la future réglementation environnementale.

Si la présentation des ambitions de la RE 2020 à la presse fin novembre 2020 avait déclenché un véritable tollé puis une passe d’arme entre les membres du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE), la dernière présentation du projet témoigne de la prise en compte par le gouvernement des demandes des professionnels de la construction.

Ils ont été entendus sur la date d’entrée en application du texte désormais décalée au 1er janvier 2022. De façon générale, pour Christophe Rodriguez, directeur général adjoint de l’Institut français pour la performance du bâtiment (Ifpeb), « les ambitions ont été conservées avec des aménagements et des ajustements pragmatiques ».

L’ACV dynamique est conservée et sera normalisée en parallèle

Ainsi, la méthode de calcul de l’empreinte carbone des matériaux, l’ACV dynamique, a été maintenue. En parallèle de sa mise en application dans la RE 2020, la France s’engage à porter la démarche au niveau du Comité européen de normalisation afin d’obtenir une norme spécifique sur l’ACV dynamique.

Lors d’un entretien réalisé en novembre 2020, Emmanuel Acchiardi, sous-directeur de la qualité et du développement durable dans la construction au sein de la Direction de l’habitat de l’urbanisme et du paysage (DHUP) rappelait au Moniteur.fr que la norme ISO 14067:2018 relative à l’empreinte carbone laisse bien la possibilité d’ajouter un calcul qui prenne en compte l’effet du stockage temporaire. « Elle indique que l’effet du décalage dans le temps doit être enregistré séparément dans le rapport d’étude et que la méthode doit être expliquée. Son annexe E.3 précise même que « le présent document permet également un calcul supplémentaire qui reconnaît l’impact du stockage du carbone biogénique dans les produits dû à l’effet du décalage dans le temps ».

