Les défaillances d'entreprises poursuivent leur lente remontée

Les défaillances d'entreprises en France ont légèrement augmenté sur un an au mois de mai, tout en restant à un niveau inférieur de 37,2% par rapport à 2019, avant la crise sanitaire, a rapporté lundi 20 juin la Banque de France.

La Banque de France a enregistré à 32 109 défaillances d'entreprises entre juin 2021 et mai 2022. Un chiffre en augmentation de 9,2% par rapport au 12 mois précédents.

C'est le secteur du transport et de l'entreposage (1409 défaillances), un ensemble qui comprend les services de livraison à domicile, qui connaît le plus fort rebond - +23,2% - après le développement spectaculaire durant les périodes de confinement. Les défaillances dans l'industrie (2201) et le commerce (7097) connaissent également des rebonds marqués, avec des hausses respectives de 15,4% et 14,3%.

Dans la construction, 6887 défaillances ont été enregistrées par la Banque de France en mai, en hausse de 12,9% sur un an.

Le rebond des défaillances affecte surtout les très petites entreprises (TPE), avec une hausse de 29,2% sur un an.